جيرارد بيكيه يغيب عن آخر مباراة لبرشلونة في الليجا‎

يغيب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن قائمة الفريق لمواجهة إيبار اليوم الأحد على ملعب “كامب نو” في آخر جولات الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ يواصل تعافيه من مشكلات معوية يعاني منها منذ 10 أيام.

وبحسب القائمة التي أعلنها النادي الكتالوني يغيب أيضا للإصابة رافينيا ألكانتارا وخافيير ماسكيرانو وأليكس فيدال وجيريمي ماتيو، فيما يعود للقائمة سيرجي روبرتو الذي غاب عن مباراة لاس بالماس بالجولة الماضية للإيقاف.

وضم لويس إنريكي المدير الفني للبرسا لاعبين اثنين من الفريق الرديف للبرسا هما مارلون سانتوس وبورخا لوبيز.

وتضم القائمة 18 لاعبا وهم “مارك أندريه تير شتيجن وياسبر سيليسن وإيفان راكيتيش وسيرجيو بوسكيتس ودينيس سواريز وأردا توران وأندريس إنييستا ولويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار وباكو ألكاسير وجوردي ألبا ولوكاس دينييه وسيرجي روبرتو واندريه جوميس وصامويل أومتيتي ومارلون سانتوس وبورخا لوبيز”.