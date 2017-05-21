قال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف اليوم الأحد إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع يوميا إزالة التعديات على أراضي الدولة .. مشددا على أنه لا تعديات على أراضي وأملاك الدولة بعد 15 مايو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء وجميع المحافظين لمتابعة ما تم اتخاذه لاسترداد حق الدولة وإزالة التعديات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم خلال الاجتماع تسجيل الشكر والتقدير للجهد الكبير الذي يبذل في كل المحافظات من جانب القوات المسلحة ووزارة الداخلية لإزالة التعديات على الأرض على مدى عقود..قائلا : “إن ذلك تم بناء على توجيهات الرئيس لإعادة الأراضي المنهوبة إلى الدولة واسترداد حق الدولة في التصرف في هذه الأراضي”.

وأشار إلى أن المحافظين قدموا عددا من التقارير في هذا الشأن للمتابعة..قائلا: “إن كل محافظ يقوم في مكانه بحصر الأراضي الموجودة لديه وتحديد المتعدى عليها وهناك توجه بأن مصلحة الوطن تقتضي تقنين أوضاع من يثبت جديته في استزراع الأراضي والقيام بأعمال إنتاجية توفر فرصا للعمل”.. مشددا على أنه لا تعدي على من يزرع ومن يثبت دوره في هذا الشأن حيث سيتم تقنين وضعه.

وفيما يتعلق بالمحافظات .. أكد وزير التنمية المحلية أن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات للمحافظين بتوفير كل المعدات اللازمة لإزالة كل التعديات وإعادة الأراضي للوطن قبل 30 مايو .. قائلا : “إن كل من يرغب في تقنين وضعه عليه أن يتقدم بطلب إلى المحافظ للتأكيد على هذا الأمر ، وأنه تم تشكيل لجان في كل محافظة لمتابعة استرداد أراضي الدولة والتيسير في إنهاء الإجراءات”.

وشدد على أنه لا استثناءات في وقف التعدي على أراضي الدولة ولا توجد قوائم بأسماء معينة كما نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وأن حجم الإزالات يتغير كل ساعة .. موضحا أنه سيتم عقد اجتماع يوم السبت القادم لمتابعة ما تم اتخاذه في هذا الإطار بالإضافة إلى الإعداد لإطار تشريعي جديد للحفاظ على أراضي الدولة ووقف التعدي عليها.

وقال وزير التنمية المحلية : إن الجدية تحافظ على ثروة الوطن وأراضيها ، ولن يسمح لأحد بعد 30 مايو بالتعدي على أراضي الدولة حيث سيتم تطبيق آليات جديدة من خلال لجان متابعة ميدانية والتصوير من خلال الأقمار الصناعية لرصد أي تعديات ووقفها.