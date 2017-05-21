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إسماعيل يوسف: توقيت مباراة الزمالك وطرابلس الليبي يجنب اللاعبين الحرارة
اسماعيل يوسف المدرب العام لنادي الزمالك

إسماعيل يوسف: توقيت مباراة الزمالك وطرابلس الليبي يجنب اللاعبين الحرارة

2017-05-21 15:34:28
أ ش أ

أكد إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك، أن توقيت إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع أهلي طرابلس الليبي في السابعة مساء بتوقيت تونس الثامنة بتوقيت القاهرة يعد جيدا.

وقال يوسف -في تصريح اليوم الأحد- إن إقامة المباراة في هذا التوقيت يساعد اللاعبين على تجنب درجة الحرارة في حالة إقامتها عصرا.

وأشار إسماعيل يوسف إلى أن درجة الحرارة ستكون خلال المباراة جيدة ومثالية للعب كرة القدم، حيث يسعى النادي للفوز في المباراة والعودة بالثلاث نقاط.

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