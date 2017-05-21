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أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورتين تدريبيتين
أكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورتين تدريبيتين

2017-05-21 15:12:42
محيط: أ. ش. أ

أقامت أكاديمية الشرطة حفل تخريج دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الإفريقية والتي شملت 51 متدرباً يمثلون 23 دولة أفريقية والتي نظمها مركز بحوث الشرطة في مجال مكافحة الإرهاب وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وشهد الحفل اللواء دكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية- رئيس أكاديمية الشرطة بحضور السفير الدكتور حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ، واللواء آسر نجم الدين مدير مركز بحوث الشرطة وقيادات المركز.

ونقل رئيس الأكاديمية - خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الحفل - تحيات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية و تهنئته للخريجين، مشيراً إلى أن احتفال الأكاديمية بنهاية الدورتين التدريبيتين يؤكد على الدور المصري في توثيق أواصر التعاون مع الدول الشقيقة في المجال الأمني ومد جسور التعاون والإخاء بين مصر و الدول الأفريقية.

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