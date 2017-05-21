هطلت أمطارا غزيرة اليوم الأحد، في مدينة جاروا الكاميرونية مكان إقامة النادي الأهلي واستمرت أكثر من 4 ساعات كاملة تهطل بغزارة في درجة حرارة تصل إلى 33 درجة مئوية ورطوبة مرتفعة للغاية.

وترتفع درجة الحرارة في فترات الذروة إلى أكثر من 40 درجة مئوية وفقا لمحمد عبد المنعم الملحق الإداري للسفارة المصرية في الكاميرون، والذي كان في استقبال البعثة في مطار جاروا فور وصولها مساء أمس السبت.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، بمعاينة أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، والذي يستضيف اليوم المران الأول للفريق الذي يقام في الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

وأوضح عبد الحفيظ أن الملاعب في جاروا محدودة، وأن هذا الملعب تم اختياره بالتنسيق مع محمد عبد المنعم الملحق الإداري للسفارة المصرية في الكاميرون، وعبد المنعم حرحش نائب المدير المالي لشركة المقاولون العرب، والمقيم في الكاميرون منذ أكثر من 10 سنوات.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني الثلاثاء المقبل في الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية من دور 16 لدوري أبطال أفريقيا.