التقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، والرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية، بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات.

يأتي ذلك قبيل انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية، بالمملكة العربية السعودية.