نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الشهر الجاري في ضبط 27 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالنقـد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود المبذولة لمُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية الغير مشروعة.

و أسفرت نتائج هذه الجهود، في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عن ضبط 11 قضية بإجمالي 211 متهما وبحوزتهم مبالغ مالية قدرها 144 الفا و 36 دولار أمريكي، وهو ما يعادل إحدى 10 ملايين و 63 ألفا و210 جنيهات مصرية ،و49 ألفا ، 611 ريالا سعوديا، و 50 الفا، 250 يورو ، و 1500 درهم إماراتي ،و 1300 جنية سوداني ، ومائة يوان صيني.

كما شملت نتائج هذه الجهود، في مجال ضبط قضايا التحويلات المالية غير المشروعة، ضبط 16 قضية بإجمالي 366 متهما بإجمالي مبالغ مالية قدرها ( 80 مليون و 700 ألف جنية مصري، و 2 مليون 590 ألف دولار أمريكي).

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.