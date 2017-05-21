تأجيل محاكمة عز في «حديد الدخيلة» لـ18 سبتمبر2017-05-21 15:01:20
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وآخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، لجلسة 18 سبتمبر.
كانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الـ6 من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليارات جنيه.
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