ماذا قال ترامب عن «حذاء» السيسي؟!

قالت المحررة السياسية في وكالة “بلومبرج” الأمريكية، جينيفر جاكوب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام بالثناء على حذاء نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك أثناء لقائهما معاً، على هامش القمة الإسلامية العربية الأمريكية بالرياض.

وأشارت إلى أن ترامب قال للسيسي: “أنا معجب بحذائك”.

ونشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، صورة له أثناء لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلق ترامب على الصورة قائلًا: “أثناء مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع ثنائي اليوم الأحد 21 مايو 2017، في الرياض”.