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طبيب الأهلي: مؤمن زكريا جاهز لخوض مباراة القطن الكاميروني
مؤمن زكريا

طبيب الأهلي: مؤمن زكريا جاهز لخوض مباراة القطن الكاميروني

2017-05-21 14:59:25
أش أ

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مؤمن زكريا تعافى تماما من الخلع الذي تعرض له الكتف أثناء مباراة الشرقية التي خاضها الفريق في الدوري.
وأضاف أن مؤمن جاهز من الناحية الطبية لخوض التدريبات والمباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بعدما تم رد الخلع وتم إجراء أشعة للتأكد من أن الرد جاء في وضعه.
ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني في الجولة الثانية من دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا.
من جهة أخرى، تناولت بعثة الأهلي، أقراص الملاريا عقب وجبة الإفطار صباح اليوم الأحد وفقا لتعليمات طبيب الفريق، كما تم التشديد على عدم التجول في فندق الإقامة في ساعات الليل تجنبا للدغ البعوض المنتشر في جاروا.

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