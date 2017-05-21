ستبدأ بريطانيا بتطبيق قوانين صارمة جديدة تخص تدخين السجائر والمدخنين ابتداء من الأحد بهدف تقليل نسبة المدخنين.

ووفقا لصحيفة “إينديبيندنت”، فأن أكبر التغييرات ستطرأ على مظهر علبة السجائر الخارجي.

ووفقا لقانون التبغ الجديد، فأن جميع علب السجائر ستباع بعلبة خضراء اللون، وهو اللون الذي وصفه باحثو علم نفس بـ”الأقبح في العالم”، والهدف تنفير الناس من شراء علبة السجائر.

وسيتوجب على صناع السجائر أن تكون العلبة الخارجية مكونة بنسبة 65 بالمئة من رسائل أو صور تحذيرية، مثل صورة لرئة متضررة من آثار التدخين.

وسيمنع القانون الجديد العلب الصغيرة التي تحتوي على 10 سجائر فقط بسعر أرخص، وستحتوي كل علبة على 20 سيجارة على الأقل بسعر عالي الثمن.

كما تهدف الحكومة البريطانية لإيقاف صنع السجائر ذات النكهات الختلفة مثل النعناع والفانيلا بحلول عام 2020.