تنبأت بعض التسريبات مواصفات عالية الجودة لهاتف “وان بلس 5” الجديد، أحد أكثر الهواتف المرتقبة في هذا العام، والتي قد ينافس فيها سامسونج جالاكسي أس 8.

ووفقا للتسريبات التي أعلن عنها موقع “سلاش ليكس” فأن الهاتف سيشابه بالحجم نسخته الماضية، لكن وضوح الشاشة سيرتفع إلى “كواد اتش دي”، والتي تفوق تقنية الـ”اتش دي”.

وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد بالترابط مع برنامج “أوكسجين أو أس” الذي تصنعه شركة الهاتف نفسها.

وستكون كاميرا الهاتف 23 ميغابيكسل من الخلف و16 ميغا بيكسل من الأمام، كما سيحمل الهاتف فتحة لسماعات الأذن.

وتعد البطارية طويلة الأمد من الميزات التي تفتقدها أغلب الهواتف في السوق، والتي ستعطي أكثر من ألف “ملي أمبير” في الساعة.

وحسب خبراء يبقى سعر الهاتف هو العامل الذي سيحدد قوة منافسة الهاتف الجديد.