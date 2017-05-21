الإعدام لقيادي داعشي والسجن من 3 إلى 15 سنة لـ34 آخرين

قضت دائرة إرهاب الشرقية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً على القيادي “أسامة السيد قاسم”، والسجن 15 سنة لـ17 آخرين، و3 سنوات لمثلهم من أعضاء خلية إرهابية، على اتصال بتنظيم “داعش” الإرهابي.

واستمعت هيئة المحكمة، على مدار ثلاثة أيام، أواخر شهر مارس الماضي، إلى مرافعة دفاع المتهمين، في القضية رقم 3771 لسنة 2014 جنايات أبوكبير، قبل أن تُصدر قراراً بحجز القضية لجلسة اليوم؛ للنطق بالحكم.

وكانت نيابة شمال الشرقية، أحالت 35 من أعضاء خلية إرهابية “محبوسين”، على اتصال بتنظيم “داعش”، إلى دائرة إرهاب الشرقية؛ ومن أبرز أعضاء الخلية: “القيادي أسامة السيد قاسم، وياسر كلوب، وسامح لطفي، و6 من المتهمين متورطين في مذبحة رفح الثانية”.

وتبين من أمر الإحالة، أن المتهمين على اتصال بتنظيم داعش ببلاد الشام، وأنهم تلقوا تدريبات بسوريا والعراق وتركيا، على حرب العصابات واستهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية والحيوية، ودور العبادة الخاصة بالأقباط.