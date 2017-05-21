تزامنا مع الطفرة الحديثة التي يشهدها السوق المصري في مجال خدمات التجارة الإلكترونية والتحول الجذري في عادات المستهلكين ، أعلن ضياء حسن مؤسس منصة .com HerZone المصرية المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية، اليوم الإطلاق الرسمي لأعمال المنصة في السوق المصري وتقديم حزم جديدة من المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ، تأتي هذه الخطوة بعد فترة زمنية للإختبارات التقنية ودراسة السوق خلال الأشهر الماضية .

وصرح عقب الإعلان عن الاطلاق الرسمي لمنصة التجارة الالكترونية HerZone.com قائلاً : “استطعنا خلال 6 أشهر الماضية بناء منصة تجارية إلكترونية ذاع صيتها ، وضمت قاعدة قوية من العملاء، وتمضي قدماً في جذب أعداد متزايدة من المتابعين للمنصة ومنتجاتها على الموقع الإلكتروني وعلى شبكات التواصل الاجتماعي كخطوة أولى”.

وذكر حسن أن عملية إطلاق موقع HerZone.com للتجارة الإلكترونية جاء نتيجة لدراسة عميقة للسوق رصدت عمليات الشراء المتزايدة للمنتجات التي تتم بشكل يومي، وتتبنى الشركة خطة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة ، واتاحة المزيد من الفرص للعمالة الماهرة في مجال الحرف اليدوية في عرض منتجاتهم وزيادة مبيعاتهم منها.

وأكد أن قصة نجاح HerZone.com لا تقوم فقط على الفكرة المبتكرة وقوة ومهارة فريق العمل ولكنها ترتكز بالدرجة الاولي على تصور احتياجات الجمهور من المنتجات والخدمات، وخلق نماذج عمل مبتكرة تتفق مع هذه الرؤية بالاعتماد على الاختبارات الدقيقة وتحليلات الأعمال.

وعلى الرغم من أن معدلات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط تعتبر أقل بكثير عند مقارنتها بعدد من المناطق الأخرى من العالم لاسيما في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، فإن نسبة النمو في هذا القطاع تتراوح بين 30 و40% سنوياً في المنطقة.

وذكر مؤسس HerZone.com أن من أبرز التحديات التي تواجه انتشار منصات التجارة الالكترونية في مصر هو ضعف ثقة المستهلك في عملية التسوق عبر الانترنت بصفة عامة وهو ما جعلهم كفريق عمل يركزون على خبرة التسوق التقليدية في المرحلة الحالية ، خاصة وأن العديد من المستهلكين ما زالوا لا يملكون بطاقات ائتمان، ولذلك فإنهم يعتمدون على نموذج الدفع عند الاستلام،

واستشهد بالتقارير الدولية التي رصدت إن الخيار الأكثر شعبية بالنسبة للمتسوقين في المنطقة هو الدفع عند الاستلام، حيث يفضل % 50 من المستهلكين هذه الطريقة والاكثر انتشارًا في مصر حيث تصل نسبة المستهلكين الذين يدفعون عند الاستلام إلى 70%.

وفي ظل زيادة وتيرة تكرار عمليات الشراء عبر الانترنت في المنطقة حيث أن 53 % يقومون بعملية شراء واحدة على الأقل في الشهر الواحد، إجمالاً 49% من العمليات تجري عبر الهاتف و67% عبر الكمبيوتر و24% عبر الأجهزة اللوحية، يرى حسن أن السوق المصري مؤهل لإحداث طفرة في هذا الصدد في ظل ارتفاع اعداد مستخدمي الانترنت والهواتف المحمولة الذكية.

جدير بالذكر أن الاعلان عن إطلاق منصة HerZone.com يأتي في ظل الانتعاش الذي يشهده سوق التجارة الالكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومصر على وجه الخصوص خصوصا بعد ان التفت كثير من رؤوس الاموال الي سوق التجاره الالكترونيه في الشرق الاوسط علي اعتباره اكثر الاماكن جاذبيه من حيث معدل النمو،وتوقعات مؤسسة “أي تي كيرني” الاستشارية بأن ينمو نشاط هذه التجارة في الشرق الأوسط إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول 2020، وبنسبة نمو سنوية 30% وذلك في ظل وجود ما يزيد على 200 مليون من الشباب المتمرسين في استخدام التقنيات الرقمية.