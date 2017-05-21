قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم، الأحد، تناول متابعة ملف استرداد أراضى الدولة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، موضحا أنه يتم تقنين أوضاع من ثبت جديته أو قام بعمل إنتاجى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك استرداد تام لكل من صدر له قرارات إزالة، مضيفا أن رئيس الوزراء وجه بتوفير وتأجير المعدات اللازمة لاسترداد أراضى الدولة، تشكيل لجان بكل محافظة لمن يرغب فى تقنين أوضاعه.