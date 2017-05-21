أحمد مرتضي وزادة يعقدان جلسة مع إيناسيو2017-05-21 15:07:01
عقد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رئيس بعثة الفريق في تونس وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي، جلسة مع البرتغالي أوجستوا إيناسيو المدير الفني لفريق الكرة من أجل توفير كافة احتياجات المدير الفني.
وكان هاني زادة وإسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة، قد سبقا بعثة الفريق إلى تونس منذ يوم الخميس الماضي من أجل ترتيب إقامة الفريق وبرنامج التدريبات وكافة مطالب البعثة.
وأكد أحمد مرتضى منصور وهاني زادة خلال الجلسة التي عقدت مع المدير الفني على أن جميع الأمور التي طلبها تم تنفيذها سواء في فندق الإقامة أو في تنظيم تدريبات الفريق، من أجل تنفيذ تعليمات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بتوفير كافة الامكانيات للاعبين.
ويلتقي الزمالك يوم الثلاثاء القادم مع أهلي طرابلس الليبي على ستاد الطيب المهيري في مدينة صفاقس التونسية في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كما حرص مرتضى منصور رئيس النادي على إجراء إتصالات بكل من أحمد مرتضى منصور رئيس البعثة في تونس وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي من أجل الإطمئنان على حالة الفريق منذ الوصول.
ويجري المستشار مرتضى منصور اتصالات مستمرة مع البعثة من أجل التأكد على توفير كافة إحتياجات اللاعبين والجهاز الفني من أجل مباراة يوم الثلاثاء القادم أمام فريق أهلي طرابلس الليبي.
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