إزالة أكثر من ألفي حالة تعد على أملاك الدولة والمواطنين2017-05-21 14:45:50
شنت الأجهزة الأمنية بمديريات (القاهرة، الشرقية، دمياط، بنى سويف، الإسكندرية، أسوان، أسيوط، الأقصر، الغربية، كفرالشيخ، القليوبية، المنيا، البحيرة، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، وسوهاج)، العديد من الحملات لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.
وأسفرت هذه الحملات عن تنفيذ إزالة 2039 حالة تعد على أملاك الدولة والمواطنين.. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، ومواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين.
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