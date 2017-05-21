أعرب وزير إسرائيلي اليوم الأحد عن قلقه إزاء صفقة كبيرة للأسلحة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية جرى الإعلان عنها أمس خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قبل الاجتماع الوزاري الأسبوعي “هذا أمر يجب أن يقلقنا بحق”، مبديا أمله في أن يعلم المزيد من التفاصيل عن الاتفاق.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يشر إلى الاتفاق خلال تصريحاته العلنية العادية.

وكان نتنياهو أبدى رغبته في تحسين العلاقات مع السعودية ودول خليجية أخرى ضمن مبادرة للتوصل مع الفلسطينيين لاتفاق سلام دائم ولتشكيل جبهة واسعة ضد طموحات إيران النووية.

ويصل ترامب ومرافقوه إلى إسرائيل غدا الإثنين.

وقال شتاينتس “يجب أيضا أن نتأكد من أن الأسلحة إلى السعودية التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات لن تقوض بأي شكل من الأشكال التفوق النوعي لإسرائيل، لأن السعودية ما زالت دولة معادية لا ترتبط معنا بأي علاقات دبلوماسية ولا أحد يعلم كيف سيكون المستقبل”.