منح متحف المخطوطات جائزة "يوم في متحف"2017-05-21 15:34:31
صرح الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بأن اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف ICOM Egypt قد منحت جائزة “يوم في متحف A day at the museum” للأطفال لمتحف المخطوطات بالمكتبة، والتي جاءت ضمن مسابقة Best Practice Awards 2017 التي نظمتها اللجنة، بالتعاون مع كل من وزارة الدولة لشئون الآثار ووزارة الثقافة والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-Just، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2017.
وقام بمنح الجوائز للأطفال الفائزين خلال الاحتفالية، التي أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يوم 16 مايو، كل من الدكتور خالد عزب؛ رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، والدكتور طارق سيد توفيق؛ المشرف العام على المتحف المصري الكبير، والدكتور عادل ريان؛ ممثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والسيد يوجي كوريهارا Yuji KURIHARA؛ نائب المدير التنفيذي لمتحف كيوتو الوطني باليابان وعضو مجلس إدارة ICOM Japan.
والجدير بالذكر أن اليوم العالمي للمتاحف هذا العام يأتي تحت شعار “المتاحف وتاريخ النزاعات: سرد ما لا يُقال في المتاحف”، حيث يركز هذا الموضوع على دور المتاحف التي تعمل لصالح المجتمع فتصبح محاور لتعزيز العلاقات السلمية بين الناس، كما يسلط الضوء أيضًا على أن تقبل تاريخ النزاعات هو الخطوة الأولى في تصور مستقبل مشترك تحت راية المصالحة.
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