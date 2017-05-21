اكتشاف أواني التحنيط الخاصة بالوزير "إبي" بالأقصر (صور)2017-05-21 15:28:15
نجحت بعثة جامعة الكالا (Alcla) الأسبانية بالتعاون مع وزارة الآثار في إعادة اكتشاف 56 أنية فخارية تحتوى مواد التحنيط الخاصة بالوزير “إبي”، وزير الدولة من عهد الملك أمنمحات الأول (عصر الدولة الوسطى)، والتي تحمل رقم TT315 بالدير البحري بالأقصر.
صرح بذلك د. محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، موضحاً أن هذا الكشف جاء أثناء أعمال التنظيف الأثري التي قامت به البعثة للفناء الخارجي للمقبرة حيث عثرت على بئر على عمق متر يؤدي إلى حجرة منحوتة في الصخر بداخلها عدد من الأواني الفخارية.
وأضاف د. عفيفي أن هذه الأواني كان قد تم الكشف عنها من قبل فيما بين عامي 1921-1922 بواسطة العالم الإنجليزي “هيبريت وينلوك”، ووضعها في حجرة بالجانب الشمالى الشرقي للفناء الخارجي دون تنظيف. ظلت الأواني في مكانها إلى أن قامت البعثة الأسبانية المصرية خلال هذا العام بالكشف عنها من جديد.
وأكد د. عفيفي أن هذا الكشف هام لانه يساهم بشكل كبير في القاء الضوء على المواد المستخدمة في عملية التحنيط خلال تلك المرحلة المبكرة من عصر الدولة الوسطى.
ومن جانبه قال أنطونيو مورالس Antonio Morales مدير البعثة من الجانب الأسباني أن الأواني المكتشفة، تتضمن عدد من اللفائف الكتانية وضمادات وأغطية رفيعة، ربما كانت تستخدم لتغطية الاصابع أثناء عملية التحنيط بالاضافة الي أجزاء من جثة الوزير إبي.
وأضاف مورالس أن من ضمن محتويات الأواني حوالي 300 كيس به ملح النطرون والذي كان يستخدم في عملية التحنيط بشكل كبير، وزيوت ومواد أخرى بالاضافة الي اواني من الطين والطمي النيلي عليها بعض الكتابات بالهيراطيقية.
وقال عز الدين النوبي مدير المنطقة الوسطى لآثار القرنة أن هذا الكشف جاء ضمن مشروع مقابر الدولة الوسطى بطيبة في موسمه الثالث، والذي يعمل بإعادة تنظيف مقبرة حننو رقم TT313 والوزير “إبي” رقم TT 315.
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