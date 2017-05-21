إيلون موسك يقدم طريقة جديدة لتدريب الروبوت2017-05-21 14:07:36
أكد علماء تابعون لمنظمة OpenAI للبحوث، التي أنشأها الملياردير الأمريكي الشهير، إيلون موسك، أنهم ابتكروا طريقة جديدة لتدريب الروبوتات باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.
ووفقا للعلماء: “لاستخدام تلك التقنية يتوجب على مشغل الروبوت أولا أن يصنع (عالمه الخاص) من الحركات وردود الأفعال، وأن يخزنها بصيغة الواقع الافتراضي، ومن ثم يقوم الروبوت باستخدام الخوارزميات المخزنة فيه مسبقا لترجمة وفهم تلك الأفعال وتكرارها، وكمثال مبدئي لاختبار التقنية، قاموا بتدريب تلك الروبوتات على تصنيف بعض المكعبات الصغيرة حسب الألوان”.
وأوضح العلماء أن الخوارزميات التي ابتكروها لبرمجة الروبوتات تعتمد على نوعين من “الشبكات العصبية الإلكترونية”، الأولى مسؤولة عن رؤية الروبوت للأشياء وفهمها بصورة الواقع الافتراضي، أما الشبكة الثانية فستكون مسؤولة عن تصرفات وردود أفعال الروبوت، وبتلك الطريقة ستتدرب مع الزمن على أداء مختلف المهام التي من الممكن أن توكل إليها في البيئة الحقيقية”.
يذكر أن مؤسس المنظمة التي تشرف على تلك البرمجيات، إيلون موسك، هو مبادر ومخترع أمريكي من أصول جنوب أفريقية، اشتهر بتأسيس عدة شركات ضخمة حول العالم، كشركة سبيس إكس، التي يشغل منصب المدير التنفيذي فيها، وشركة تصنيع السيارات الذكية تسلا موتورز، التي يشغل فيها منصب المدير التنفيذي ومهندس الإنتاج.
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