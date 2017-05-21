آبل بدأت بتجميع هواتفها في الهند2017-05-21 14:05:54
بدأت آبل بتنفيذ خطة تجميع هواتف آي فون في الهند، واستكملت أول تجربة في تصنيع أرخص هاتف لها، آيفون SE.
وأكدت الشركة في حديث مع صحيفة، وول ستريت، أن الإنتاج قد بدأ أخيرا، في خطوة هي الأولى من نوعها، في السوق الهندية.
ويتم تجميع الهواتف من قبل المقاول التايوناي، Wistron، حيث ستبدأ عمليات الشحن إلى العملاء في الهند، في وقت ما هذا الشهر.
وتعد هذه الخطوة هامة بالنسبة لـ آبل، التي تتطلع إلى تأسيس مكانة لها في السوق الهندية، مع النمو البطيء لمبيعات آيفون.
ولكن لتحقيق النجاح في الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، تواجه الشركة عددا من التحديات، حيث يجب أن تلبي في البداية شروط القانون الهندي، بأن يكون 30% من مكونات الأجهزة محلية، مع تخفيض سعر الهواتف.
ويبلغ متوسط سعر الهاتف الذكي في الهند، حوالي 155 دولارا، وفقا لشركة الأبحاث IDC، في حين أن سعر هاتف آيفون SE يبدأ من 399 دولارا.
وتهيمن الشركات الصينية على سوق الهواتف في الهند حاليا، حيث تمثل أكثر من 50% من مبيعات الهواتف الذكية. هذا وتسيطر سامسونغ على نحو ربع السوق، في حين أن حصة آبل لا تتجاوز 2% في الأسواق الهندية.
وسيساعد تجميع هواتف آيفون في الهند، شركة آبل على تلبية متطلبات المصادر المحلية.
الجدير بالذكر، أن خفض سعر آيفون سيكون التحدي الأكبر بالنسبة لـ آبل، وتفيد تقارير وول ستريت جورنال، بأن آيفون SE، يُباع حاليا مقابل 320 دولارا، ولكن يأمل المسؤولون الحكوميون بأن ينخفض هذا السعر، بمقدار 100 دولار.
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي - محيط
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد…Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج آراب جوت تالنت - محيط
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج،…Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثةSat, 20 May 2017 11:47:24 GMT
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
وزير النقل: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جذب فئات جديدة لاستخدامه - محيط
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف…Sat, 20 May 2017 12:01:37 GMT