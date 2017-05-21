بدأت آبل بتنفيذ خطة تجميع هواتف آي فون في الهند، واستكملت أول تجربة في تصنيع أرخص هاتف لها، آيفون SE.

وأكدت الشركة في حديث مع صحيفة، وول ستريت، أن الإنتاج قد بدأ أخيرا، في خطوة هي الأولى من نوعها، في السوق الهندية.

ويتم تجميع الهواتف من قبل المقاول التايوناي، Wistron، حيث ستبدأ عمليات الشحن إلى العملاء في الهند، في وقت ما هذا الشهر.

وتعد هذه الخطوة هامة بالنسبة لـ آبل، التي تتطلع إلى تأسيس مكانة لها في السوق الهندية، مع النمو البطيء لمبيعات آيفون.

ولكن لتحقيق النجاح في الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، تواجه الشركة عددا من التحديات، حيث يجب أن تلبي في البداية شروط القانون الهندي، بأن يكون 30% من مكونات الأجهزة محلية، مع تخفيض سعر الهواتف.

ويبلغ متوسط سعر الهاتف الذكي في الهند، حوالي 155 دولارا، وفقا لشركة الأبحاث IDC، في حين أن سعر هاتف آيفون SE يبدأ من 399 دولارا.

وتهيمن الشركات الصينية على سوق الهواتف في الهند حاليا، حيث تمثل أكثر من 50% من مبيعات الهواتف الذكية. هذا وتسيطر سامسونغ على نحو ربع السوق، في حين أن حصة آبل لا تتجاوز 2% في الأسواق الهندية.

وسيساعد تجميع هواتف آيفون في الهند، شركة آبل على تلبية متطلبات المصادر المحلية.

الجدير بالذكر، أن خفض سعر آيفون سيكون التحدي الأكبر بالنسبة لـ آبل، وتفيد تقارير وول ستريت جورنال، بأن آيفون SE، يُباع حاليا مقابل 320 دولارا، ولكن يأمل المسؤولون الحكوميون بأن ينخفض هذا السعر، بمقدار 100 دولار.