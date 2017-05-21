فالكون 9 يحمل جنازة إلى الفضاء!2017-05-21 14:02:41
تنوي شركة Elysium Space استخدام صاروخ فالكون 9، لإطلاق مركبة Elysium Star 2، التي تحمل “رماد أموات” على متنها، في إطار بعثة SSO-A لشركة Spaceflight Industries.
وسيوصل فالكون 9، التابع لشركة سبيس إكس، 20 جهازا إلى المدار، إضافة إلى المركبة الجنائزية. وتباع تذاكر تشييع رفات الموتى في الفضاء بـ2490 دولارا، وقد تم حجز 100 تذكرة على متن المركبة إلى الآن، علما بأن عملية الحجز لم تتوقف بعد.
وستحمل المركبة رماد الأموات على متنها كحمولة ثانوية، ورغم ذلك، يشير ممثلون من شركة Elysium Space إلى أن الجنازة الفضائية تعتبر هدفا أساسيا للمركبة.
ومن المفترض أن تصل المركبة إلى مدار متزامن مع دوران الأرض، ما سيؤمن مرورها فوق كل المناطق على سطح كوكبنا. وبعد سنتين، ستنزل من مدارها وتحترق في الغلاف الجوي. ومن المخطط أن يطلق صاروخ فالكون 9، من منصة SLC-4E، نهاية العام 2017.
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