قام علماء الفيزياء الفلكية الأمريكية بتحديد الحد الأدنى لكتلة أي نجم.

ونشرت مجلة New Scientist مقالا جاء فيه أن الأجرام الفضائية التي تقل كتلتها بمقدار 15 مرة عن كتلة الشمس، أو تزيد بـ70 مرة عن كتلة كوكب المشتري، بمقدورها إنتاج طاقة كافية لتعتبر نجوما تشع الضوء خلال تريليونات الأعوام.

وفي هذه الحال تجري في أجواف مثل هذه النجوم التفاعلات النووية، الأمر الذي يميّزها عن الأقزام البنية والأجرام الفضائية التي تشغل مكانة وسط بين النجوم والكواكب.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد قياس كتلة 37 قزما أحمر، بصفتها أخف النجوم وأقلها سطوعا، ناهيك عن الأقزام البنية. واستطاع العلماء من خلال تلك القياسات تحديد الحد الأدنى من كتلة النجوم، والذي بدا أصغر مما كان يعتقد سابقا.