 Moheet on google
الأحد 21 مايو 2017 02:15 مساءً
روابط سريعة
تحديد الحد الأدنى لكتلة النجوم
591c087dc46188965f8b456e

تحديد الحد الأدنى لكتلة النجوم

2017-05-21 14:00:23

قام علماء الفيزياء الفلكية الأمريكية بتحديد الحد الأدنى لكتلة أي نجم.

ونشرت مجلة New Scientist مقالا جاء فيه أن الأجرام الفضائية التي تقل كتلتها بمقدار 15 مرة عن كتلة الشمس، أو تزيد بـ70 مرة عن كتلة كوكب المشتري، بمقدورها إنتاج طاقة كافية لتعتبر نجوما تشع الضوء خلال تريليونات الأعوام.

وفي هذه الحال تجري في أجواف مثل هذه النجوم التفاعلات النووية، الأمر الذي يميّزها عن الأقزام البنية والأجرام الفضائية التي تشغل مكانة وسط بين النجوم والكواكب.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد قياس كتلة 37 قزما أحمر، بصفتها أخف النجوم وأقلها سطوعا، ناهيك عن الأقزام البنية. واستطاع العلماء من خلال تلك القياسات تحديد الحد الأدنى من كتلة النجوم، والذي بدا أصغر مما كان يعتقد سابقا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3