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السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة «الإسلامية - الأمريكية»
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة «الإسلامية - الأمريكية»

2017-05-21 14:02:14

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد القمة “العربية الإسلامية - الأمريكية”، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، فور وصوله إلى مقر انعقاد القمة، ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ثم التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالرئيس السيسي، داخل القاعة، حيث تبادلا الحوارات الجانبية.

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