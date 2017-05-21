قرر وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد العجمي، اختتام خطة شهر شعبان الدعوية بتنظيم أمسيات دينية بمختلف المساجد والزوايا بالمحافظة تحت عنوان “إيمانيات”، وذلك لتوضيح كيفية محاسبة النفس خاصة ونحن مقبلون على أفضل الأيام وهي أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف العجمي - في تصريح اليوم الأحد - أن القوافل الدعوية بجميع المساجد تكون تحت عنوان (إسلام لوجه الله) لشرح قول الله تبارك وتعالى “ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا”.

وتختتم فعاليات الخطة الدعوية لشهر شعبان في درس الراحة بجميع مساجد المحافظة تحت عنوان “استقبال رمضان”، وهي أيام الخير والرحمة والمغفرة والعتق من النار فهي أيام يجب تذكير الناس بها.

وأكد العجمي أنه أصدر تعليمات مشددة إلى جميع قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية بأن تقام هذه الأمسيات والقوافل بالأماكن ذات الكثافة السكانية والتي يكثر بها التجمعات الشبابية التي يستغلها بعض الأشخاص للترويج للأفكار المتشددة.

وأشار إلي وجود غرفة عمليات برئاسته على مدار الأربع وعشرين ساعة لمتابعة إقامة الشعائر بكافة المساجد والزوايا بالمحافظة، وكذلك وجود غرفة عمليات فرعية بكل إدارة، كما أن هناك حملات مكثفة لأجهزة التفتيش التابعة للمديرية لرصد المخالفين لتنفيذ تعليمات الوزارة، قائلا: “إننا عازمون على خروج شهر رمضان المبارك بأفضل صورة، خاصة وأن أوقاف الإسكندرية دفعت بشباب الأئمة والدعاة للعمل بالمساجد الكبرى”.