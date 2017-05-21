أوقاف الإسكندرية تنهي خطة شهر شعبان بأمسيات دينية2017-05-21 14:01:20
قرر وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد العجمي، اختتام خطة شهر شعبان الدعوية بتنظيم أمسيات دينية بمختلف المساجد والزوايا بالمحافظة تحت عنوان “إيمانيات”، وذلك لتوضيح كيفية محاسبة النفس خاصة ونحن مقبلون على أفضل الأيام وهي أيام شهر رمضان المبارك.
وأضاف العجمي - في تصريح اليوم الأحد - أن القوافل الدعوية بجميع المساجد تكون تحت عنوان (إسلام لوجه الله) لشرح قول الله تبارك وتعالى “ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا”.
وتختتم فعاليات الخطة الدعوية لشهر شعبان في درس الراحة بجميع مساجد المحافظة تحت عنوان “استقبال رمضان”، وهي أيام الخير والرحمة والمغفرة والعتق من النار فهي أيام يجب تذكير الناس بها.
وأكد العجمي أنه أصدر تعليمات مشددة إلى جميع قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية بأن تقام هذه الأمسيات والقوافل بالأماكن ذات الكثافة السكانية والتي يكثر بها التجمعات الشبابية التي يستغلها بعض الأشخاص للترويج للأفكار المتشددة.
وأشار إلي وجود غرفة عمليات برئاسته على مدار الأربع وعشرين ساعة لمتابعة إقامة الشعائر بكافة المساجد والزوايا بالمحافظة، وكذلك وجود غرفة عمليات فرعية بكل إدارة، كما أن هناك حملات مكثفة لأجهزة التفتيش التابعة للمديرية لرصد المخالفين لتنفيذ تعليمات الوزارة، قائلا: “إننا عازمون على خروج شهر رمضان المبارك بأفضل صورة، خاصة وأن أوقاف الإسكندرية دفعت بشباب الأئمة والدعاة للعمل بالمساجد الكبرى”.
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي - محيط
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد…Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج آراب جوت تالنت - محيط
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج،…Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثةSat, 20 May 2017 11:47:24 GMT
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
وزير النقل: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جذب فئات جديدة لاستخدامه - محيط
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف…Sat, 20 May 2017 12:01:37 GMT