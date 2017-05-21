"بحيرة البجع" إلى المحطة الفضائية الدولية2017-05-21 13:57:13
تشهد قاعة المؤتمرات في فندق “كوسموس” بموسكو عرض باليه “بحيرة البجع”، كل يوم، في الفترة ما بين 12 يونيو و22 أغسطس القادم، حيث سيتم إرسال تسجيل للعرض إلى المحطة الفضائية الدولية.
وقال مدير مسرح “الباليه الإمبراطوري الروسي”، غيمينيداس تاراندا، إنه طرح فكرة مشروع “الباليه في الفضاء”. ومن هنا أتى اقتراح بافتتاح المشروع في “مدينة النجوم”، وهي مركز تدريب رواد الفضاء الروس، وإهداء أقراص تسجيل حفل الباليه إلى الرواد المقيمين في المحطة الفضائية الدولية، ليستطيعوا مشاهدته على متنها.
وأضاف قائلا: “قررنا فيما بعد الانتقال إلى فندق “كوسموس” (الفضاء) ليعرض هناك يوميا باليه “بحيرة البجع”. وقد وقع الخيار على تلك المسرحية لأن “بحيرة البجع” هي رمز وأسطورة فن الباليه الروسي الكلاسيكي”.
ويفترض أن يعوض عرض “بحيرة البجع” النقص الحاد الذي تواجهه العاصمة الروسية والسياح الأجانب في البرامج الفنية الكلاسيكية صيفا، حيث سيتراوح سعر التذكرة بين 1.5 ألف روبل (نحو 25 دولار)، و3 آلاف روبل (50 دولار). وتخصص لكل مسرحية 30 تذكرة مجانية، توزع على المحاربين القدامى، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
يذكر أن باليه الموسيقي الروسي، بيوتر تشايكوفسكي، “بحرية البجع”، عرض لأول مرة منذ 140 عاما، أي العام 1877 في بطرسبورغ.
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