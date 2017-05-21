حذر عالم الفيزياء والخبير في علم الكون المشهور، ستيفين هوكينج، البشرية من أن بحوزتها 100 عام فقط لتطوير التكنولوجيا المناسبة لاستيطان كواكب أخرى قبل أن تصبح الأرض غير لائقة للحياة.

وشدد هوكينج، وهو يلقي خطابا أمام الجمعية الملكية في العاصمة البريطانية لندن، على ضرورة أن توحد البشرية جهودها من أجل تحقيق هدف وحيد يمثله التحول إلى كائن يقطن كواكب عدة.

وقال هوكينج: “أومن بحزم بأن علينا أن نبدأ بالبحث عن كواكب بديلة للإقامة فيها”... “الفضاء المناسب لنا على الأرض يتقلص، ومن الضروري أن نتجاوز القيود التكنولوجية التي تمنعنا أن نقيم في مكان آخر”.