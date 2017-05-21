صرح المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بأن المحافظة تمكنت خلال أمس السبت، من استرداد ما يقارب 922 ألف م2 بتنفيذ 35 إزالة في إطار حملاتها المستمرة لاستراداد أراضي الدولة المعتدي عليها والتي تقوم بها أجهزة المحافظة والأحياء بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأجهزتها المختلفة ليصل اجمالى مساحة الأراضي المستردة منذ بدء الحملة حوالي 3 ملايين و800 ألف م2 من خلال تنفيذ 182 إزالة أغلبها مساحات اراضى فضاء مقام عليها مباني غير مأهولة بالسكان وأسوار وغرف ومنشأت تحت الإنشاء.

وقد نجحت أجهزة حي التبين في استرداد حوالي 450 ألف م2 قام أحد الافراد بالاعتداء عليها بإقامة منازل من الطوب الحجري وأسوار حول قطعة الأرض ، كما تمكنت من استعادة 420 ألف م2 بامتداد المنطقة 107 فدان وقامت بإزالة التعديات عليها عبارة عن منازل بالطوب الأبيض الحجري بالاضافة إلى تشوينات من الرمل والزلط.

كما تمكنت أجهزة حي المعصرة من استراداد حوالي 11 ألف م2 وإخلائها من الاعتداءات المقامة عليها من أسوار ومحلات وغرف عشوائية وتشوينات خردة ، وفي حي المعادي تم استرداد حوالي 10آلاف م2 على طريق القطامية بجوار شركة أوراسكوم وقام الحي بإزالة سور من الطوب بارتفاع 3م ، كما تمكن من استرداد حوالي 12 ألف م2 بكل من طريق القطامية وزهراء المعادي وإخلائها من التعديات المقامة عليها .

كما تمكن حي حلوان من استراداد حوالي 5000 م2 بامتداد شارع زكي بجوار مقبرة السيارات وتم إخلائها من التعديات المقامة عليها المتمثلة في مبان وأكشاك خشبية.