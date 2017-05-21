الكشف عن سر "البقعة الباردة العملاقة" على أطراف مجرتنا2017-05-21 13:52:28
أكد عدد من علماء الفلك أن البقعة الباردة الكبيرة التي تم رصدها منذ مدة على أطراف مجرتنا، قد تمثل مكان اصطدام مجرتنا بمجرة أخرى.
وحول هذا الموضوع قال العالم، توم شانكس، لمجلة الغارديان البريطانية: “لعل التفسير الأقرب للواقع، أن البقعة الباردة التي تم رصدها في الفضاء السحيق، هي عبارة عن مكان اصطدام مجرتنا بمجرات أخرى”.
ووفقا لآخر دراسة لعدد من العلماء البريطانيين والأمريكيين فإن “تلك البقعة الباردة هي مساحات فارغة عملاقة تقع في المسافة التي تسمى الخيوط المجرية التي تصل بين المجرات”.
وأكدوا أنهم توصلوا لتلك النتائج بعد دراسة أجروها على نحو 3 آلاف مجرة.
يذكر أن هذه المنطقة الخالية من الكون، والتي يطلق عليها “البقعة الباردة”، هي منطقة باردة بصورة غير طبيعية، موجودة ضمن كوكبة Eridanus، على مسافة 3 مليارات سنة ضوئية عن الشمس.
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