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الأمن يداهم وكراً للاتجار في «الاستروكس»
الشرطة المصرية ـ اﻻمن ـ قوات خاصة

الأمن يداهم وكراً للاتجار في «الاستروكس»

2017-05-21 13:51:03

داهمت قوات الأمن المصرية، وكراً للاتجار في “الاستروكس” المخدر، بمحافظة القاهرة.

ووفقاً لفضائية “إكسترا نيوز”، نجحت قوات الأمن، في القبض على شخصين.

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