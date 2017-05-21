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مقتل قيادي بتنظيم داعش في ضربة جوية للجيش العراقي غربي مدينة الموصل
داعش بانر ارهاب تطرف

مقتل قيادي بتنظيم داعش في ضربة جوية للجيش العراقي غربي مدينة الموصل

2017-05-21 13:55:18
ا ش ا

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم / الأحد / بمقتل مسئول الشئون الإدارية لنينوى والرقة في تنظيم “داعش” بضربة جوية في غربي مدينة الموصل.

وقالت المصادر - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية - ” إن الإرهابي القيادي في داعش محمد مجبل الجواري مسؤول تنسيق عمليات داعش قتل بضربة لطيران الجيش في منطقة الزنجيلي أيمن الموصل بناء على معلومات المديرية”.

وأضافت أن الجواري نُصب موخراً والي الشؤون الإدارية لنينوى والرقة

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