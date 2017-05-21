غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عمان، اليوم الأحد، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية..وفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي.

وتنطلق اليوم بالمملكة العربية السعودية القمة العربية الإسلامية الأمريكية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحضور كل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وقادة وزعماء العالم العربي والإسلامي، وستبحث القمة التعاون المشترك مع الولايات المتحدة، إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف وقضايا المنطقة وقضايا أمنية واقتصادية أخرى.