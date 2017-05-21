حرائق تلتهم نحو ألف فدان من الأراضي في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أفادت السلطات الأمريكية بأن حرائق التهمت نحو ألف فدان من الأراضي في مدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية .

وقالت السلطات ؛ حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية الأحد إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد 20 % من النيران ، فيما أمرت السلطات بإخلاء السكان القاطنين بالقرب من منطقة انتشار الحرائق .

وأضافت السلطات أن الخبراء لم يتمكنوا من معرفة سبب اندلاع الحرائق حتي الآن ، في حين ساهم الجفاف وهبوب الرياح في انتشار النيران في نطاق واسع.