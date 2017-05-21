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حرائق تلتهم نحو ألف فدان من الأراضي في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية
حرائق كاليفورنيا‎

حرائق تلتهم نحو ألف فدان من الأراضي في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية

2017-05-21 13:45:22
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أفادت السلطات الأمريكية بأن حرائق التهمت نحو ألف فدان من الأراضي في مدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية .

وقالت السلطات ؛ حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية الأحد إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد 20 % من النيران ، فيما أمرت السلطات بإخلاء السكان القاطنين بالقرب من منطقة انتشار الحرائق .

وأضافت السلطات أن الخبراء لم يتمكنوا من معرفة سبب اندلاع الحرائق حتي الآن ، في حين ساهم الجفاف وهبوب الرياح في انتشار النيران في نطاق واسع.

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