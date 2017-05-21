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ضبط 80 مليون جنيه ومليوني دولار في قضايا «الاتجار بالعملة»
رشوة ـ مرتشي مجلس الدولة ـ جمال اللبان‎

ضبط 80 مليون جنيه ومليوني دولار في قضايا «الاتجار بالعملة»

2017-05-21 13:42:26

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 80 مليون جنيه، ومليوني دولار، في 27 قضية، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقـد الأجنبي.

جاء ذلك، في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، باستمرار الجهود المبذولة لمُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال شهر في ضبط “11 قضية بإجمالى 211 متهم وبحوزتهم مبالغ مالية ” مائة وأربعة وأربعون ألف وستة وثلاثون دولار أمريكى، إحدى عشر مليون وثلاثة وستون ألف ومائتان وعشرة جنيه مصرى، تسعة وأربعون ألف وستمائة وإحدى عشر ريال سعودى، وخمسون ألف ومائتين وخمسون يورو ، ألف وخمسمائة درهم إماراتى ، ألف وثلاثمائة جنية سودانى ، مائة يوان صين” .

ونجحت مباحث الأموال العامة  فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في ضبط “16 قضية بإجمالى 366 متهما بإجمالى مبالغ مالية ” ثمانون مليون وسبعمائة ألف جنية مصرى،  ومليوني وخمسمائة وتسعون ألف دولار أمريكى “، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين. ​

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