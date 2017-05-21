من الموسيقى إلى الطب.. 1700 نوع جديد من النباتات المفيدة2017-05-21 13:37:26
اكتشف الباحثون، العام الماضي، 1700 نوع من النباتات، يمكن استخدامها في مجالات عديدة، بما في ذلك الغذاء والطب وحتى الموسيقى.
وتشمل النباتات المكتشفة على أنواع جديدة من الفانيليا، والجزر الأبيض والبيغونيا (أحد أكبر أجناس النباتات المزهرة)، وغيرها من النباتات المصنفة من قبل علماء النبات، على أنها بوبراسيليا، وهي شجرة تستخدم لصنع آلة الكمان، بسبب مرونة الخشب.
وعُثر على أنواع غير معروفة سابقا من نبات “ميقونة”، وهو مصدر جيد للحمض الأميني L-DOPA، المستخدم لعلاج مرض باركنسون، أو الشلل العصبي، في بلدان مختلفة، بما في ذلك المكسيك وبورنيو، وغينيا الجديدة و الإكوادور.
ووجد الباحثون نوعا من نبات العنبريس “onobrychis”، في اليونان، يمكن أن يساعد في مكافحة الاحتباس الحراري العالمي، حيث يقلل من كمية غاز الميثان، الصادر عن الجهاز الهضمي للبقرة، ما يحد من تأثير تربية الماشية على البيئة.
وكان من بين النباتات أصناف جديدة من اللوبيليا والبنفسج والكاميليا، وكذلك نبات بريمولا والورد والياسمين، والجربارة، كما عُثر على 4 أنواع من الصبار في الجنوب الأفريقي، يمكن استخدامها في مستحضرات التجميل.
وكشف الباحثون في حدائق كيو، عن النتائج التي توصلوا إليها من خلال تقرير، حالة النباتات في العالم 2017.
وكثيرا ما تفقد المحاصيل المزروعة تنوعها الجيني، والقدرة على الصمود أمام الجفاف والآفات، لذا يمكن استخدام الأنواع البرية المكتشفة لمكافحة هذه الآفات.
وتشمل النباتات الغذائية الأخرى المكتشفة العام 2016، أصنافا برية من عرق السوس، والفانيليا، والقرنفل وغير ذلك، كما تم تحديد 7 أنواع جديدة من نبات رويبوس، وهو شاي خال من الكافيين، يُعرف أيضا باسم “ريدبوش” في جنوب أفريقيا.
أما في الفلبين، فوجد علماء النبات أنواعا غير معروفة من قصب السكر وشجيرة القبار.
وحذر التقرير من احتمال انقراض بعض الأنواع، في ظل محاولة النباتات التكيف مع تغيرات المناخ.
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي - محيط
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد…Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج آراب جوت تالنت - محيط
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج،…Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثةSat, 20 May 2017 11:47:24 GMT
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
وزير النقل: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جذب فئات جديدة لاستخدامه - محيط
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف…Sat, 20 May 2017 12:01:37 GMT