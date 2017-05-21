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«النقل»: 20 قطار «مكيف» للعمل في رمضان
وزير النقل هشام عرفات‎

«النقل»: 20 قطار «مكيف» للعمل في رمضان

2017-05-21 13:36:58

أكد مصطفى الديب، مستشار وزير النقل البحري والنهري واللواجيستيات، أن الوزارة تعمل على راحة المواطنين من خلال تطوير المنظومة، لافتا إلى ان الخط الأول “المرج - حلوان” كان متهالكا بشكل كبير وبعد تحرير سعر الصرف زادت الأعباء بشكل كبير بما لم يكن يسمح باستمرار سعر التذكرة كما هي دون زيادة.

وأضاف الديب في حواره ببرنامج “صباح دريم” على فضائية “دريم”، اليوم الأحد، أن الوزير وعدد من المسئولين بالوزارة تواصلوا مع المواطنين على أرض الواقع قبل زيادة سعر التذكرة كنوع من الحوار المجتمعي، متابعا أن الوزير هشام عرفات يقوم بزيارات ميدانية لكل القطاعات التابعة للوزارة، حيث يوجد اهتمام بتوفير الراحة للركاب، خاصة خلال شهر رمضان الذي يتزامن مع فصل الصيف.

كما تابع أنه من المقرر عمل 20 قطارا مكيفا بالخط الأول خلال رمضان، بما يساهم في التخفيف من حدة الحرارة على الصائمين بينما تم زيادة عدد ساعات تشغيل المترو لتصبح 21 ساعة يوميا.

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