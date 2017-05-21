ما سبب الارتفاع السريع لحرارة القطب الشمالي؟2017-05-21 13:35:33
أكد فريق دولي من علماء المناخ توصلهم لنتائج تبين سبب الارتفاع السريع لدرجات حرارة القطب الشمالي مقارنة بمناطق أخرى من الأرض.
وفي مقابلة مع مجلة Earth System Dynamics قال العلماء: “خلال أبحاثنا عن الأسباب الحقيقية لظاهرة الاحتباس الحراري والتي بدأت تهدد مناطق واسعة من الكرة الأرضية، لاحظنا أن ارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي، يتسارع بمعدل أكبر منه فوق القطب الجنوبي، وتبين أن الهواء يسخن بشكل أبطأ فوق القارة الجنوبية، بسبب متوسط ارتفاع تلك القارة والذي يبلغ 2500 متر عن مستوى سطح البحر”
وأكد الخبراء على أن برامج المحاكاة الإلكترونية التي استخدموها أثناء الدراسات، بينت أن متوسط ارتفاع القارة الشمالية عن سطح البحر بدأ يتناقص بمعدلات قليلة في السنوات الأخيرة، ما أدى حسب رأيهم إلى ارتفاع درجات حرارة الهواء أسرع بمرتين فوق تلك المنطقة، مقارنة بالقطب الجنوبي، فضلا عن أن متوسط ارتفاع القارة القطبية الشمالية أساسا، أقل من متوسط ارتفاع القارة القطبية الجنوبية”.
وأشاروا إلى أن جميع الدراسات السابقة التي كانت تتابع قضية الاحتباس الحراري فوق القطبين الشمالي والجنوبي كانت تركز في المقام الأول على معدل الانعكاسات الضوئية وارتباطها بمعدل ذوبان الجليدي، وتلك هي المرة الأولى التي يتم فيها التدقيق على ارتفاع المناطق، وعلاقتها بارتفاع معدلات الحرارة فوقها، وأوضحوا أنه في حال استمرار تناقص متوسط ارتفاع القارة القطبية، فإن السنوات القادمة ستشهد ارتفاعا متزايدا لدرجات الحارة فوقها.
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي - محيط
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد…Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج آراب جوت تالنت - محيط
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج،…Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثةSat, 20 May 2017 11:47:24 GMT
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
وزير النقل: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جذب فئات جديدة لاستخدامه - محيط
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف…Sat, 20 May 2017 12:01:37 GMT