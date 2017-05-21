قال وزير الطاقة السعودي خالدالفالح، إن الصناعات الدفاعية ستخلق العديد من فرص العمل، مؤكدًا أن الصناعات النفطية والطاقة المتجددة قطاعات رئيسية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الفالح، في تصريحات لفضائية “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد، أنهم وقعوا 15 اتفاقية على الأقل في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، كما تم الانتهاء من إبرام صفقة بـ 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع التقنيات الحديثة.