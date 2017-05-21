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مظاهرة في السنغال للمطالبة بالإفراج عن عمدة "داكار"
الشرطة السنغالية

مظاهرة في السنغال للمطالبة بالإفراج عن عمدة "داكار"

2017-05-21 13:56:25
أ ش أ

طالب آلاف المتظاهرين في السنغال بالإفراج عن عمدة العاصمة داكار والذي يشغل هذا المنصب منذ 7 مارس الماضي والمحتجز بتهمة اختلاس أموال العامة.

وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد أن هذه المظاهرة الأولى من نوعها حيث نظمها ائتلاف (تفاهم لمراقبة السنغال) ، وهو ائتلاف لجماعات المعارضة بما في ذلك الحزب الديمقراطي السنغالي الذي شكل في نهاية أبريل الماضي نظرا للانتخابات التشريعية التي جرت في 30 يوليو الماضي..مشيرا إلى أن المتظاهرين نددوا بحبس رئيس البلدية خليفة سال وطالبوا بالشفافية في إدارة ودائع النفط والغاز المكتشفة في البلاد.

ومن المتوقع أن يخوض سال الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة عام 2019 حيث سينافس الرئيس ماكي سال الذي يحكم السنغال منذ أبريل 2012.

يذكر أن المعارضة السنغالية اتهمت الرئيس ماكي سال بالتضييق على معارضيه والسعي إلى تشويه سمعتهم من أجل القضاء على مستقبلهم السياسي.

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