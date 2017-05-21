أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تجهيز 20 وحدة سموم جديدة بالمستشفيات العامة على مستوى الجمهورية تمهيدا لافتتاحها قبل نهاية العام الحالي 2017 .

واوضح الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات أن المستشفيات الجاري استحداث وحدة سموم بها هي مستشفى ناصر بقليوب، و بورسعيد ، و قنا ، ومنوف ، و الغردقة بالبحر الاحمر ، و اسيوط ، و الطور بجنوب سيناء، و ام المصريين بالجيزة، وزايد آل نهيان بالقاهرة، و الفيوم ، والعامرية بالاسكندرية، و كفر الدوار بالبحيرة، ومطروح ، وبنى سويف ، وكفر الشيخ ، والاحرار بالشرقية ، ودمياط ، وسوهاج ، والسويس ، وأسوان .

واشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الى أنه كان لدى وزارة الصحة 3 مراكز فقط لعلاج السموم على مستوى الجمهورية حتى عام 2015 ، لافتا الى أنه تم وضع خطة تستهدف انشاء وحدة لعلاج السموم بكل محافظة وذلك على مرحلتين المرحلة الاولي تستهدف انشاء وحدة لعلاج السموم بالمستشفيات العامة بــ 27 محافظة تقدم خدمة المستوى الثالث للاحالة وأن المرحلة الثانية تستهدف باقى المستشفيات العامة والمركزية لتقديم خدمة الاسعافات الاولية لحالات السموم .

وأكد ” مجاهد ” أنه تم توزيع 20 جهاز للتحليل الطيفى للادوية والمخدرات وتركيبهم بالمستشفيات والتدريب على كيفية استخدامهم ، لافتا الى أنه تم استصدار امر توريد لمضادات السموم الضرورية وجارى اجراءات توزيعها بوحدات السموم.

وأضاف ” مجاهد ” أنه تم تدريب 25 فرد من أطباء وتمريض وصيادلة وفني معمل على التعامل مع حالات السموم بــ 13 محافظة على مستوى الجمهورية ، وذلك بالتعاون مع جامعات القاهرة والاسكندرية وأسيوط وبورسعيد وجارى التنسيق لتدريب باقى محافظات الجمهورية.