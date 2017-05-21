الصحة : إفتتاح 20 وحدة لعلاج السموم بمحافظات الجمهورية2017-05-21 13:33:03
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تجهيز 20 وحدة سموم جديدة بالمستشفيات العامة على مستوى الجمهورية تمهيدا لافتتاحها قبل نهاية العام الحالي 2017 .
واوضح الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات أن المستشفيات الجاري استحداث وحدة سموم بها هي مستشفى ناصر بقليوب، و بورسعيد ، و قنا ، ومنوف ، و الغردقة بالبحر الاحمر ، و اسيوط ، و الطور بجنوب سيناء، و ام المصريين بالجيزة، وزايد آل نهيان بالقاهرة، و الفيوم ، والعامرية بالاسكندرية، و كفر الدوار بالبحيرة، ومطروح ، وبنى سويف ، وكفر الشيخ ، والاحرار بالشرقية ، ودمياط ، وسوهاج ، والسويس ، وأسوان .
واشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الى أنه كان لدى وزارة الصحة 3 مراكز فقط لعلاج السموم على مستوى الجمهورية حتى عام 2015 ، لافتا الى أنه تم وضع خطة تستهدف انشاء وحدة لعلاج السموم بكل محافظة وذلك على مرحلتين المرحلة الاولي تستهدف انشاء وحدة لعلاج السموم بالمستشفيات العامة بــ 27 محافظة تقدم خدمة المستوى الثالث للاحالة وأن المرحلة الثانية تستهدف باقى المستشفيات العامة والمركزية لتقديم خدمة الاسعافات الاولية لحالات السموم .
وأكد ” مجاهد ” أنه تم توزيع 20 جهاز للتحليل الطيفى للادوية والمخدرات وتركيبهم بالمستشفيات والتدريب على كيفية استخدامهم ، لافتا الى أنه تم استصدار امر توريد لمضادات السموم الضرورية وجارى اجراءات توزيعها بوحدات السموم.
وأضاف ” مجاهد ” أنه تم تدريب 25 فرد من أطباء وتمريض وصيادلة وفني معمل على التعامل مع حالات السموم بــ 13 محافظة على مستوى الجمهورية ، وذلك بالتعاون مع جامعات القاهرة والاسكندرية وأسيوط وبورسعيد وجارى التنسيق لتدريب باقى محافظات الجمهورية.
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي - محيط
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد…Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج آراب جوت تالنت - محيط
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج،…Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثةSat, 20 May 2017 11:47:24 GMT
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
وزير النقل: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جذب فئات جديدة لاستخدامه - محيط
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف…Sat, 20 May 2017 12:01:37 GMT