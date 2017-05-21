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أنور مالك عن صفقات التسليح السعودية: المواجهة العسكرية مع إيران صارت حتمية
الكاتب أنور مالك

أنور مالك عن صفقات التسليح السعودية: المواجهة العسكرية مع إيران صارت حتمية

2017-05-21 13:38:46
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قال الكاتب والحقوقي الجزائري الشهير “أنور مالك” إن صفقات التسليح التي أبرمتها السعودية وأمريكا، خلال زيارة الرئيس “دونالد ترامب” إلى الرياض، تؤكد أن المواجهة العسكرية مع تنظيمات إيران الإرهابية صارت حتمية.

وأضاف “مالك” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “صفقات التسليح في #قمه_الرياض تؤكد أن المواجهة العسكرية مع تنظيمات #ايران الإرهابية صارت حتمية والخيارات السلمية مع نظام الملالي لم تعد نافعة”

وتنوعت الاتفاقيات الموقعة بين المملكة السعودية وأمريكا، أمس السبت، لتشمل العديد من المجالات أبرزها التسليح.

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض عن توقيع عقود تسليح بـ 110 مليارات دولار بين السعودية والولايات المتحدة.

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