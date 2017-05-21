قال الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية تأتي وفق خطة أمريكية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وكبح إيران في محاولتها للتمدد في المنطقة، والتدخل في دول المنطقة، وإيقاف الحرب في سوريا، وتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأضاف” عشقي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري”، اليوم، الأحد، أن إعادة الاستقرار فى الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية تعد من أهم الملفات التى تناقشها القمة العربية الأمريكية، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أهمية التعاون مع الشرق الأوسط والعالم الإسلامي فى مواجهة الإرهاب.

ولفت رئيس المركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب سيطرح خلال زيارته لإسرائيل وجهة النظر العربية لحل القضية الفلسطينية، مشددا على أن السنوات المقبلة ستشهد استقرارا وازدهارا للعالم العربي والإسلامي.