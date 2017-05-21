لقي مسلحين من عناصر ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح وأصيب اثنان آخران، جراء هجوم شنه للمقاومة الشعبية اليمنية بمحافظة الحديدة بغربي البلاد.

وقال مصدر محلي يمني - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الأحد/ - “إن رجال المقاومة شنوا هجوما على مسلحين من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، سقط على إثرها اثنان من عناصر الميليشيات وأصيب اثنان آخران في بإقليم تهامة محافظة الحديدة غربي البلاد”، موضحا أن رجال المقاومة الشعبية استهدفوا بقنبلة يدوية سيارة من هايلوكس، كان عليها أربعة عناصر من ميليشيات الحوثي في حي 7 يوليو، بالقرب من مستشفى الكويت شرق مدينة الحديدة.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر عسكرية بتمكن عناصر المقاومة الشعبية اليمنية من اعتقال 13 عنصرا من الحوثيين بينهم قيادات، خلال حملة أمنية لطهير مديرية القبيطة بمحافظة لحج من عناصر ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح.