اختتم وفد لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وشركة أبوظبي للإعلام حضوره الثقافي في العاصمة الفرنسية، بزيارة لمعهد العالم العربي في باريس والتباحث مع رئيسه جاك لانغ في سبل تعزيز التعاون في المجال الأدبي والثقافي. كما تمّ إهداء المعهد ما يزيد عن ٢٠٠ كتاب من إصدارات دار الكتب الوطنية ومشروع كلمة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وأكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات.

كما زار الوفد أيضاً منظمة اليونيسكو حيث التقى مع اريك فالت نائب المديرة العامة للمنظمة، وتطرقوا لسبل تطوير التعاون مع المنظمة الدولية في الأُطر الثقافية والإعلامية.

بعدها زار الوفد الإماراتي صحيفة l’opinionالفرنسية حيث التقوا مع رئيس تحرير الصحيفة وأبرز الإعلاميين فيها، وتمّ التعريف بأهم المشاريع الثقافية في أبوظبي.

وأخيرا اختتم الوفد زيارته إلى باريس بزيارة قناة TV5 Monde الفرانكوفونية العريقة، والتي تُعتبر من أهم القنوات الثقافية حول العالم، حيث جال الوفد في القناة وزار استديوهاتها والتقى مسؤوليها وتعرف على برامجها والتقنيات التي تستخدمها.