- يقيم المجلس الأعلى للثقافة أمسية ثقافية في ذكرى وفاة شاعر الجنوب أمل دنقل، بالتعاون مع صالون الأهرام الثقافي، في تمام الساعة السادسة مساءً الثلاثاء المقبل، بقاعة محمد حسنين هيكل بجريدة “الأهرام”.

ويتخلل الأمسية عرض لكتاب “قصيدة الرفض” الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، للناقد الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق.

- يقيم المركز القومى للترجمة فى تمام السادسة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 25 مايو 2017،ندوة بعنوان (الإسلام وأوروبا ...رؤى متابينة) ،تقام الندوة بمشاركة كلً من الاستاذ الدكتور جابر عصفور الناقد الكبير ووزير الثقافة الأسبق،الاستاذ نبيل عبد الفتاح الباحث المتخصص بالشئون الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،الاستاذ الدكتور أنور مغيث مدير القومى للترجمة ،المترجم أشرف محمد كيلانى والمترجمة ايمان حجاج،وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة.

تناقش الندوة مجموعة من أهم الكتب التى تناولت العلاقات المعقدة والشائكة ما بين الاسلام والغرب ،ونظرة المجتمع الاوروبى للاسلام والمسلمين على حد سواء،وذلك من خلال كتب تعرض رؤى متابينة ووجهات نظر مختلفة:كتاب (من هو شارلى ) لايمانويل تود بترجمة أنور مغيث،(العرب والإسلام في أوروبا)بترجمة ايمان حجاج ،الايمان والقوة :الدين والسياسة فى الشرق الاوسط لبرنارد لويس من ترجمة اشرف محمد كيلانى،(فوبيا الاسلام )من تأليف ديبا كومار ،ومن ترجمة أمانى فهمى .

- يحل الكاتب الشاب عمر طاهر ضيفًا على مشروع books to doorstep، يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بجاردن سيتي.

ويقوم “طاهر” خلال الحفل بتوقيع أحد كتابه “صنايعية مصر” الصادر عن دار الكرمة مطلع العام الجاري، بحضور لفيف من الكتاب والصحفيين والشخصيات العامة.

- يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في مكتبة البلد ندوة لمناقشة رواية “104 القاهرة”، للكاتبة ضحى عاصي.

يناقش الرواية الناقد الدكتور يسري عبد الله، والكاتب الروائي فتحي إمبابي، ويديرها الشاعر والروائي علي عطا.

- تقيم دار العين للنشر حفل توقيع ومناقشة رواية “ساركوفاچ ” للكاتبة نورا أمين، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

- تعقد لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان “المواطنة ومستقبل الدولة المدنية” يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بقاعة الندوات بالمجلس.

يدير اللقاء نبيل زكي لطفي، ويتحدث بها كل من “الناقد الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والمستشارة تهاني الجبالي، وسمير مرقص، والدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة، وأحمد الجمال”.

- تقدم فرقة”ربع طاير” العرض المسرحي الجديد”المزرعة السعيدة” مساء يومي الخميس والجمعة المقبلين على مسرح مكتبة مصر الجديدة.

- تقيم الدار المصرية اللبنانية حفل توقيع ومناقشة رواية “أمطار صيفية” للكاتب أحمد القرملاوي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر الدار، يناقش الرواية الدكتورة نانسي إبراهيم، ويدير اللقاء محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، ومدير الدار.

- تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة الأمسية الرابعة من “صالون الأربعاء الشعري”، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل، بقاعة الندوات.

يدير الأمسية الشاعر أحمد الشهاوي، ويحضرها “ابتسام أبوسعدة، وأحمد شلبي، وسيد الخميسي، وعلى عمران، وليلى العربي”.

- تنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والثقافية، خلال شهر رمضان الكريم، تحت عنوان “الإبداع في مواجهه الإرهاب”، بقصر الأمير طاز بحي الخليفة.

ففي قصر الأمير طاز تبدأ الحفلات يوم 6 رمضان مع فرقة المولوية للفنان عامر التوني، ثم الشيخ محمود التهامي وفرقته، أوركسترا بيت العود، حفل فرقة أنغام الشباب” شباب لايف”، حفل الفنان خالد منيب، حفل عازفة الهارب الفنانة منال محي الدين، حفل الفنانة فيروز كراوية، أمسية شعرية لعدد من شعراء العامية بمصاحبة فرقة عشاق النغم للفنان الدكتور محمد عبد الستار.

كما تتضمن حفل فرقة سفراء الموسيقي العربية، حفل فرقة كدرسة الإنشاد الديني، فرقة المصريين مع الفنان هاني شنودة، فرقة حلقة ذكر، صالون مصر المبدعة مع الشاعر محمد بهجت وفريق غنا مصري، حفل الصوت الذهبي، أمسية شعرية لعدد من الشعراء بمصاحبة الفنانة رحاب مطاوع، كما تعرض مسرحية “عن العشاق” من الجمعة 21 رمضان وعلى مدار ثلاثة أيام، ويصاحب العروض معرض “فنون بلدنا” للفنون التراثية ومنتجات مركز الحرف بالفسطاط وكذلك معرض للخط العربي.

وفي مركز الإبداع الفني تعرض مسرحية “سلم نفسك” وغنا مصري لستوديو مركز الإبداع الفني، أما في بيت السحيمي فتقدم فرقة النيل للآلات الشعبية عروضها، كما تعرض مسرحية “حكاية من مصر”، بالإضافة لعروض الأراجوز وخيال الظل.

وفي مركز طلعت حرب الثقافي يقام عرض”الليلة الكبيرة”، بالإضافة لصالون بهجة الروح ويحمل عنوان “رمضان جانا” مع فريق كورال المركز، كذلك عرض لفرقة الصامتين.

وفي قبة الغوري تعرض طقوس السمو “ليالي المقامات الروحية ” يومي 11 و20 رمضان، كما تقام ندوات ببيت المعمار المصري عن العمارة والأدب، العمارة والموسيقي، العمارة في السينما والمسرح، وفي بيت الشعر العربي تقام أمسيتان شعريتان بعنوان “الشعر الصوفي في التراث المصري” يومي 16 و23 رمضان.

وفي سينما الهناجر يقام أسبوع أفلام ارتبطت في الوجدان بشهر رمضان الكريم، وتستمر وكالة الغوري في تقديم فرقة التنورة التراثية، ويقيم مركز إبداع الطفل ببيت العيني ورشا فنية للطفال بعنوان “أهلا رمضان”، و”من وحي شهرزاد”، بالإضافة إلى عروض الأراجوز وخيال الظل.

- تنظم لجنة الترجمة في المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع الأمين العام، ندوة اليوم تحت عنوان “كيفية إعداد شباب المترجمين”، يديرها الدكتور هشام موسى المالكي عضو لجنة الترجمة كلية الألسن جامعة عين شمس.

ويشارك في الندوة الدكتور محمد يونس الحملاوى، الأستاذ في كلية الهندسة جامعة الأزهر، والدكتور أحمد شوقي، أستاذ الهندسة الوراثية، وذلك اليوم الأحد 21 مايو الجاري، في تمام السادسة مساء، بقاعة الندوات في المجلس الأعلى للثقافة.

- يستضيف مركز الحرف التراثية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان العالمى الكورى بارك بيونج جو، اليوم، لإلقاء عدد من المحاضرات حول فن الفخار.

تبدأ المحاضرات فى الثانية ظهرا بمقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وتتضمن عددا من المهارات الخاصة بفن الفخار، مثل التعريف بخواص مناقيش الحفر، رسم وتزيين الفخار المصنوع من الطمي الأبيض والأحمر، التزيين بتقنية السانج كام، التعريف بالنقش البارز والحفر، طلاء الورنيش، البلورة، وغيرها من التقنيات الحديثة في تشكيل الأوانى الفخارية والخزفية.

- يفتتح الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، ملتقى “بكرة أحلى” لذوى الاحتياجات الخاصة، فى دورته الخامسة، بقصر الأمير طاز، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الفترة من 21 وحتى 28 مايو 2017.

ويتضمن الافتتاح عرض تنورة ومولاوية مع “فرقة الصامتين”، إخراج رضا عبد العزيز، وافتتاح معرض للفنون التشكيلية، وتوزيع شهادات التقدير.