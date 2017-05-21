نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صورة أثناء مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع ثنائي، في الرياض، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور “انستجرام”.



وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إنه سيزور مصر قريبًا مع إدراج ذلك على جدول أعماله.

وأوضح ترامب: “سأذهب إلى مصر. سندرج ذلك في جدول الأعمال قريبا”، مضيفا أن “السيسي قام بعمل هائل في ظل ظروف صعبة”.

ويأتي لقاء ترامب مع السيسي في إطار سلسلة لقاءات ثنائية عقدها مع ملك البحرين وأمير قطر، وذلك قبل عقد القمة الخليجية الأمريكية.