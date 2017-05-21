أعرب البرتغالي أوجاستو إيناسيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن غضبه من الأوضاع داخل فندق الإقامة بمدينة صفاقس بتونس.

ويرفض البرتغالي فكرة تواجد البعثة الإعلامية في فندق الإقامة، من أجل زيادة التركيز للاعبين، في ظل خوض اللاعبين تدريبات في حمام السباحة بجانب استخدام صالة الجيمانيزيوم وقاعات المحاضرات، ومن ثم اختلاط اللاعبين بالإعلاميين وهو ما يرفضه.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الثانية بدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.