 Moheet on google
الأحد 21 مايو 2017 12:45 مساءً
روابط سريعة
أزمة في فندق الزمالك قبل اللقاء الأفريقي المنتظر
ايناسيو

أزمة في فندق الزمالك قبل اللقاء الأفريقي المنتظر

2017-05-21 12:30:01

أعرب البرتغالي أوجاستو إيناسيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن غضبه من الأوضاع داخل فندق الإقامة بمدينة صفاقس بتونس.

ويرفض البرتغالي فكرة تواجد البعثة الإعلامية في فندق الإقامة، من أجل زيادة التركيز للاعبين، في ظل خوض اللاعبين تدريبات في حمام السباحة بجانب استخدام صالة الجيمانيزيوم وقاعات المحاضرات، ومن ثم اختلاط اللاعبين بالإعلاميين وهو ما يرفضه.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الثانية بدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3