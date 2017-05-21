وزير التعليم يطمئن على «المعلمين المصابين» في حادث بورسعيد

قام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاطمئنان على المعلمين المصابين “الملاحظين” بلجنتى الشهيد محمد ضياء الدين، والشهيد على حسن إبراهيم التابعتين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد التعليمية، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها أثناء الذهاب إلى عملهم باللجنتين.

وتواصل الوزير مع السيد اللواء محافظ بورسعيد، والقيادات التعليمية لمتابعة الحالات الصحية الخاضعة للعلاج بالمستشفى والاطمئنان عليهم، ووجه المعنيين بتقديم كافة الدعم والمساعدات، والرعاية الطبية المتكاملة لهم.

وأكد شوقى تقديره الشخصى وتقدير المجتمع المصرى للجهود الحثيثة، وما يقدمه المعلم من أجل إعداد أبنائنا الطلاب لقيادة المستقبل، متمنيًا للمصابين بالشفاء العاجل.