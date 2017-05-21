اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران كانتاس الأسترالية، كانت متجهة إلى ملبورن، إلى العودة إلى لوس أنجلوس بعد أن شوهدت شرارات صادرة من المحرك، وفقا لما ذكرته تقارير اليوم الأحد.

وذكرت الخطوط الجوية، في بيان نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي»، أن الطيارين اتبعوا الإجراءات القياسية في إغلاق المحرك والعودة إلى لوس أنجلوس، صباح السبت، اعتمادا على 3 محركات فقط للطائرة، وهي من طراز إيرباص «إيه 380».

يذكر أن شركة كانتاس أوقفت تسيير أسطولها من طائرات إيرباص «إيه 380» ذات المحركات الـ4 لمدة 19 يوما، في أعقاب عطل في أحد محركاتها التي تصنعها شركة رولز رويس.